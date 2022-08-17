В россии вспыхнул масштабный лесной пожар: запах гари слышно в москве, небо затянуло дымом

В Рязанской области вспыхнул пожар. Из-за него жители москвы видят дым и чувствуют запах гари.

Местные власти сообщают, что в пожаре виновата сильная жара. В рязанской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщают российские СМИ.

К теме В сети опубликовали момент "хлопка" возле Джанкоя в Крыму

Горит 500 гектаров заповедника

Пламя охватило 500 гектаров Окского заповедника в Спасском районе. В общей сложности насчитали четыре участка возгорания, которые сейчас пытаются потушить местные службы.

Жители москвы жалуются на запах гари

Жители разных частей Москвы сообщают о запахе гари. В частности, запах ощущается в районе Крылатское, что недалеко от Боровского шоссе, а также в Зюзине и подмосковном Можайском.

Местные власти заявили, что запах был вызван лесными пожарами в Рязанской области, а на территории столицы пожаров нет. Также там заверили, что концентрация вредных веществ в Москве в норме, а исчезновению запаха гари от пожаров, мол, мешает восточный ветер.

Напомним, что 15 августа масштабный пожар вспыхнул в Ростовской области, граничащей с Украиной. Огонь очень быстро распространялся, в результате чего российские спасатели не могли его обуздать. Площадь пожара составила около 2 тысяч квадратных метров. Среди людей началась паника, и они начали выезжать из региона.

К теме – последствия "хлопка" под Джанкоем: смотрите видео