Люди в панике покидают город
российские СМИ сообщают, что в Константиновском районе Ростовской области горит сухая растительность, пишет 24 канал . Площадь пожара в России составляет около 2 тысяч квадратных метров.
Кстати В российском Ейске тоже "хлопок", горит нефтехранилище, – Андрющенко
На кадрах из социальных сетей видно, как огонь подбирается к автозаправке. Местные СМИ пишут о том, что ситуация в Константиновске критическая.
К заправке, на которую может опрокинуться пожар, стянулись все пожарные и спасатели города. Пока жилые дома не пострадали, однако среди людей сеется паника. Они уже начали собирать вещи и уезжать.
Пожар в Ростовской области: видео
На пожар в Ростовской области отреагировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он сронизировал, что в России произошел "хлопок" и подчеркнул, что украинцы к этому не причастны. Но добавил, что "это не точно".
Также Петр Андрющенко опубликовал видео масштабный пожар в Ростовской области, где горят поля. Советник Вадима Бойченко назвал пожар "огневым сопротивлением Мариуполя".
Масштабный пожар в России: видео
Пожары в россии
- В ночь на 11 августа в воинской части российских оккупантов под Москвой вспыхнул пожар. В казарме, быстро поглощаемой огнем, жили срочники и персонал . РосСМИ заявили, что всех успели эвакуировать.
- Также в начале августа в российском городе Истра вспыхнул состав маркетплейса Ozon . Огонь охватил 35 тысяч квадратных метров. В здании рухнула крыша.
- Чтобы ликвидировать пожар, россияне привлекли пожарные вертолеты. На обнародованных в сети кадрах было заметно, что огромная площадь затянута черным дымом. Впоследствии сообщили, что причиной пожара стало несоблюдение техники безопасности.
- Кроме того, в августе в российской Карелии произошел прорыв магистрального газопровода Волхов-Петрозаводск . В результате прогремел взрыв и вспыхнул пожар высотой в 100 метров.
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