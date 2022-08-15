Люди в панике покидают город

российские СМИ сообщают, что в Константиновском районе Ростовской области горит сухая растительность, пишет 24 канал . Площадь пожара в России составляет около 2 тысяч квадратных метров.

Кстати В российском Ейске тоже "хлопок", горит нефтехранилище, – Андрющенко

На кадрах из социальных сетей видно, как огонь подбирается к автозаправке. Местные СМИ пишут о том, что ситуация в Константиновске критическая.

К заправке, на которую может опрокинуться пожар, стянулись все пожарные и спасатели города. Пока жилые дома не пострадали, однако среди людей сеется паника. Они уже начали собирать вещи и уезжать.

Пожар в Ростовской области: видео

На пожар в Ростовской области отреагировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он сронизировал, что в России произошел "хлопок" и подчеркнул, что украинцы к этому не причастны. Но добавил, что "это не точно".

Также Петр Андрющенко опубликовал видео масштабный пожар в Ростовской области, где горят поля. Советник Вадима Бойченко назвал пожар "огневым сопротивлением Мариуполя".

Масштабный пожар в России: видео

Пожары в россии

В ночь на 11 августа в воинской части российских оккупантов под Москвой вспыхнул пожар. В казарме, быстро поглощаемой огнем, жили срочники и персонал . РосСМИ заявили, что всех успели эвакуировать.

Также в начале августа в российском городе Истра вспыхнул состав маркетплейса Ozon . Огонь охватил 35 тысяч квадратных метров. В здании рухнула крыша.

Чтобы ликвидировать пожар, россияне привлекли пожарные вертолеты. На обнародованных в сети кадрах было заметно, что огромная площадь затянута черным дымом. Впоследствии сообщили, что причиной пожара стало несоблюдение техники безопасности.

Кроме того, в августе в российской Карелии произошел прорыв магистрального газопровода Волхов-Петрозаводск . В результате прогремел взрыв и вспыхнул пожар высотой в 100 метров.

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