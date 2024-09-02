Огонь перекрыл единственный путь к поселению: кадры пожара в Ростовской области

В Ростовской области бушует мощный пожар. Он "отрезал" единственную дорогу к станице Романовка Волгодонского района.

Известно, что огонь уже вплотную подошел к заправке. Об этом пишут российские телеграмм-каналы, информирует 24 Канал.

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Пожар в Ростовской области

На подъезде к станице Романовка в Ростовской области России 2 сентября начался пожар, который в течение нескольких часов охватил несколько полей и перекрыл единственную дорогу к населенному пункту.

Возгорание лишь расширяется, и, как сообщают местные, подбирается к местной АЗС. Сильный ветер и пыльная буря сильно мешают тушению, только раздувая пламя,

– говорится в сообщении российских пабликов.

Кадрами того, как пылает пожар в Ростовской области, делятся местные жители.

Во вражеских телеграмм-каналах отмечают, что в станице исчезло электричество, а жители поспешно эвакуируются из домов. К слову, жителям соседних сел порекомендовали закрыть окна из-за сильного дыма.

Пожар в Ростовской области: смотрите видео

Как сообщает еще один российский телеграм-канал, дорога к населенному пункту сейчас перекрыта, автомобили разворачивают.

Кадры возгорания в Ростовской области: смотрите видео