Відомо, що вогонь уже впритул підійшов до заправки. Про це пишуть російські телеграм-канали, інформує 24 Канал.
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Пожежа у Ростовській області
На під'їзді до станиці Романівка в Ростовській області Росії 2 вересня почалася пожежа, яка протягом кількох годин охопила кілька полів і перекрила єдину дорогу до населеного пункту.
Займання лише розширюється, і, як повідомляють місцеві, підбирається до місцевої АЗС. Сильний вітер і запорошена буря сильно заважають гасіння, тільки роздмухуючи полум'я,
– ідеться в повідомленні російських пабліків.
Кадрами того, як палає пожежа у Ростовській області, діляться місцеві жителі.
У ворожих телеграм-каналах зазначають, що у станиці зникла електрика, а мешканці поспішно евакуюються з будинків. До слова, жителям сусідніх сіл порекомендували закрити вікна через сильний дим.
Пожежа в Ростовській області: дивіться відео
Як повідомляє ще один російський телеграм-канал, дорога до населеного пункту зараз перекрита, автомобілі розвертають.
Кадри займання в Ростовській області: дивіться відео