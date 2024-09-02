Відомо, що вогонь уже впритул підійшов до заправки. Про це пишуть російські телеграм-канали, інформує 24 Канал.

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Пожежа у Ростовській області

На під'їзді до станиці Романівка в Ростовській області Росії 2 вересня почалася пожежа, яка протягом кількох годин охопила кілька полів і перекрила єдину дорогу до населеного пункту.

Займання лише розширюється, і, як повідомляють місцеві, підбирається до місцевої АЗС. Сильний вітер і запорошена буря сильно заважають гасіння, тільки роздмухуючи полум'я,

– ідеться в повідомленні російських пабліків.

Кадрами того, як палає пожежа у Ростовській області, діляться місцеві жителі.

У ворожих телеграм-каналах зазначають, що у станиці зникла електрика, а мешканці поспішно евакуюються з будинків. До слова, жителям сусідніх сіл порекомендували закрити вікна через сильний дим.

Пожежа в Ростовській області: дивіться відео

Як повідомляє ще один російський телеграм-канал, дорога до населеного пункту зараз перекрита, автомобілі розвертають.

Кадри займання в Ростовській області: дивіться відео