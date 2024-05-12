На Луганщине горит Серебрянский лес: МВД опубликовало видео попыток потушить пожар

Министерство внутренних дел Украины опубликовало видео тушения масштабного пожара в Серебрянском лесу в Луганской области, где проходит линия фронта.

На видео можно увидеть многочисленные очаги возгорания и стволы уже давно сильно поврежденных деревьев, окутанные дымом.

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"Идет 3 час тушения леса", – слышен в видео голос за кадром.

Также видно, что некоторые из стволов срезают, вероятно, чтобы остановить распространение огня.

На кадрах, снятых с дрона, видны огромные столбы дыма над лесом, охваченным пожаром.

"С конца лета 2022 года на территории этого леса проходит линия обороны. Продолжаем бороться за каждый метр украинской земли", – добавляют в МВД.

Пожар в Серебрянском лесу: видео

Ситуация на Лиманском направлении

Ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин для LIGA.net рассказал, что россияне пытаются прорвать линию обороны и улучшить свое положение на Лиманском направлении. В течение последних нескольких дней российская пехота проводит от 10 до 20 штурмов ежесуточно.

Оккупанты пытаются срезать Северский выступ и зайти в тыл Сил обороны в Серебрянском лесничестве. Цель – прорвать линию обороны украинских защитников в районе населенных пунктов Терны и Невское и выйти в район Лимана.