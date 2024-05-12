На відео можна побачити численні осередки загорання та стовбури вже давно сильно пошкоджених дерев, оповиті димом.

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"Йде 3 година гасіння лісу", – чути у відео голос за кадром.

Також видно, що деякі зі стовбурів зрізають, імовірно, щоб зупинити поширення вогню.

На кадрах, знятих з дрона, видно величезні стовпи диму над лісом, охопленим пожежею.

"З кінця літа 2022 року на території цього лісу проходить лінія оборони. Продовжуємо боротися за кожен метр української землі", – додають у МВС.

Пожежа у Серебрянському лісі: відео

Ситуація на Лиманському напрямку

Раніше речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин для LIGA.net розповів, що росіяни намагаються прорвати лінію оборони та покращити своє становище на Лиманському напрямку. Впродовж останніх кількох днів російська піхота проводить від 10 до 20 штурмів щодоби.

Окупанти намагаються зрізати Сіверський виступ та зайти в тил Сил оборони в Серебрянському лісництві. Мета – прорвати лінію оборони українських захисників у районі населених пунктів Терни та Невське і вийти в район Лиману.