Предварительно, взорвался павербанк: в школе на Киевщине произошел пожар, учеников эвакуировали

В Белой Церкви в одной из школ, предварительно, взорвался павербанк. Известно, что возник пожар в раздевалке спортзала.

К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Пожар в школе в Киевской области

По данным спасателей, 6 января в 12:18 к ним поступило сообщение о задымлении в школе в Белой Церкви, на улице Зеленой.

Прибыв, спасатели установили, что возник пожар в помещении раздевалки спортзала "Школы-лицея №16". В 12:50 возгорание ликвидировали. Причина возникновения пожара в настоящее время устанавливается. По предварительным данным в раздевалке произошел взрыв павербанка,

– рассказали в ГСЧС.

Там также сообщили, обошлось без погибших и пострадавших. Указывается, что работниками школы были эвакуированы 9 учеников.



На Киевщине ликвидирован пожар в школьной раздевалке / Фото ГСЧС