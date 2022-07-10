В США прогремел взрыв на газовом заводе

В США произошел взрыв на газовом заводе OneOk. Предприятие находится в городе Медфорд.

Инцидент достаточно серьезный. Об этом свидетельствует то, что полиция эвакуировала всех жителей в радиусе более трех километров от завода.

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Людям нужно эвакуироваться

Местные власти призывают и дальше эвакуироваться после большого пожара на газовом заводе.

При этом неизвестно, когда люди смогут вернуться в свои дома.

Предварительно известно, что потерпевших нет.

Также полиция призвала избегать поездок около или через город Медфорд, в частности, по трассе 81.

В Украине пожары из-за войны

На полях Херсона, где люди должны были собирать зерно, огонь охватил огромные территории. Нацполиция сообщила, что оккупанты не позволяют их тушить. Пожары на оккупированных территориях давно. Если со стороны Николаевской области есть возможность помощи от Государственной службы чрезвычайных ситуаций в тушении огня, они это делают.

Местные жители также сообщали о взрывах в области и пожаре в Чернобаевке. Зафиксировали попадание в Чернобыевский аэропорт. Он расположен не в самой Чернобаевке, а неподалеку, северо-западнее Херсона.

К сожалению, не только война приносит нам пожары, но и жара. Именно высокие температуры стали причиной пожара на предприятии в Николаеве, а не вражеских обстрелов. Примерная площадь возгорания составляла 150 квадратных метров. Данных о том, были ли пострадавшие в результате пожара, нет.

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