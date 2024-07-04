В Сумах вспыхнул пожар в ТЦ "Атриум": над городом поднялся черный дым

Над Сумами местные жители заметили облака черного дыма. Местные власти предупредили о пожаре в хозяйственной постройке.

Впоследствии выяснилось, что возгорание произошло в торговом центре "Атриум".

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Что произошло в Сумах

По словам главы ГВА Алексея Дрозденко, в результате ремонтных работ в торговом центре произошло срабатывание порошковой системы пожаротушения.

К месту были направлены подразделения ГСЧС.

До и после прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания происходила эвакуация посетителей и работников.

Предварительно, пострадал один работник ТЦ.

Напомним, что мощный пожар вспыхнул в Подольском районе Киева. Как рассказали в КГГА, случилось возгорание в двухэтажном складском здании. Ориентировочная площадь, которую охватило пламя, составляла 500 квадратных метров. На месте работало 14 единиц техники и 55 спасателей. По состоянию на 18:24 пожар ликвидировали.

Во время тушения спасатели обнаружили пострадавшего с подозрением на отравление продуктами горения и передали его медикам.