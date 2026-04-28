Масштабный пожар и черные столбы дыма: жителей Туапсе призывают эвакуироваться после атаки БПЛА

Российский город Туапсе не успел оправиться от предыдущих атак БпПЛА и вызванных ими последствий, как ночью 28 апреля ситуация повторилась с новыми масштабами. Под ударом снова оказались НПЗ и порт, из-за чего город затянул густой черный дым от мощного пожара на объекте.

О последствиях очередной атаки беспилотников по российскому НПЗ в Туапсе Краснодарского края активно пишут мониторинговые каналы. Событие, несмотря на все попытки скрыть факты ударов дронов, не могло пройти мимо местных пропагандистских медиа.

Что известно о пожаре в Туапсе?

Удар дронов вызвал возгорание резервуаров с топливом, и огонь быстро распространился по территории предприятия. К ликвидации последствий привлекли более 160 спасателей и десятки единиц техники, однако ситуация остается сложной.

Власти сообщают, что группировку сил планируют усилить, ведь существует риск дальнейшего распространения огня. Местные жители пишут о нескольких очагах возгорания, а также о том, что пламя уже могло перекинуться на еще один резервуар.

Из-за опасности для населения даже начали эвакуацию людей, проживающих рядом с предприятием. Временный пункт размещения обустроили в местной школе.

Жителей близлежащих улиц призывают немедленно покинуть свои дома и следовать рекомендациям служб. В целом жители сообщали о звуках десятков дронов в течение массированной атаки ночью.

В городе также фиксировали перебои с электроснабжением. После взрывов над Туапсе поднялись густые столбы черного дыма, которые накрыли значительную часть населенного пункта.



Экологи говорят о серьезных последствиях для окружающей среды, которые добавляются и к предыдущим случаям. Говорится, в частности, о попадании нефтепродуктов в реку, что может привести к загрязнению акватории.

Подобный инцидент уже случался несколько дней назад – тогда пожар тушили более трех суток, а в городе наблюдали так называемый "нефтяной дождь".

Нынешняя ситуация у россиян вызывает беспокойство из-за высокой вероятности цепной реакции: в случае дальнейшего распространения огня на соседние резервуары последствия для инфраструктуры и экологии могут быть значительно более масштабными.

Какие еще российские города страдали от атак дронов?

25 апреля украинские БПЛА достигли районов Среднего Урала, и в России сообщили о возможной атаке вблизи Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов. Объект расположен примерно в 1800 километрах от украинской границы.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан, объяснил в эфире 24 Канала, что эта цель не является случайной. По его словам, район Челябинска – важный элемент авиационной инфраструктуры России, а сам удар может быть частью более масштабной операции.

Тем временем дроны поразили и другие объекты на территории России. В Волгоградской области под удар попал азотный комплекс "Аммиак-3", где был поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой.

В Ярославле в ночь на 26 апреля прогремело по меньшей мере полтора десятка взрывов, после чего загорелся местный нефтеперерабатывающий завод. В целом на днях Россия подверглась массированной атаке беспилотников – взрывы фиксировали в нескольких областях: