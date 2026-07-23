Огонь уничтожил все автомобили: масштабный пожар охватил автосалон в Польше

Утром 23 июля в Варшаве загорелись здания автосалона и автомастерской. На месте происшествия образовалось сильное задымление, огонь нанес ущерб.

Подробности инцидента сообщает RMF24 .

Что известно о пожаре?

Сообщение о возгорании поступило около 5 утра по местному времени. Прибывшие на вызов спасатели установили, что огонь охватил автомастерскую и автосалон площадью примерно 80 на 40 метров.

Пожар уничтожил здания общей площадью около 3,5 тысячи квадратных метров. К 7:00 спасателям удалось потушить открытое пламя, после чего они продолжили обливать конструкции водой, чтобы не допустить повторного возгорания.

Очевидцы рассказали, что во время пожара взрывались автомобили. По их словам, внутри зданий сгорели все транспортные средства, а также около десяти машин, припаркованных рядом.

Свидетели также сообщали о возгорании шин и аккумуляторов. Несмотря на пожар, движение на соседнем участке скоростной трассы S8 не прекращали. Полиция взяла место происшествия под охрану, причины возгорания будут установлены после завершения работы спасателей.



Пожар в Варшаве / Фото: RMF24

Напомним, в Нью-Йорке во время празднования Дня независимости США вспыхнул пожар на Бруклинском мосту. Это произошло вечером 5 июля, вскоре после начала традиционного фейерверкового шоу Macy's Fourth of July Fireworks.

Очевидцы рассказывали о нескольких очагах огня на пешеходной части моста, где были размещены пиротехнические установки. Над конструкцией быстро поднялся густой дым. К счастью, обошлось без пострадавших.