21 января после полуночи в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании жилого дома. Горел дом, расположенный на улице Красной Руты Индустриального района города.
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Пожар с роковыми последствиями
Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горит домашнее имущество на площади 15 квадратных метров.
Из задымленного дома спасатели вынесли 4 человек. Речь идет о 40-летней женщине и троих детях. В ГСЧС сообщили, что они тоже уже были без сознания. К сожалению, медикам не удалось спасти им жизнь.
Известно, что погибшему мальчику было 5 лет, девочкам – 6 и 2 года.
Пожар ликвидировали в 01:14. Ее причины выясняются.
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