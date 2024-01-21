21 січня по опівночі до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про займання житлового будинку. Горів будинок, розташований на вулиці Червоної Рути Індустріального району міста.

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Пожежа з фатальними наслідками

Рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що горить домашнє майно на площі 15 квадратних метрів.

Із задимленої оселі рятувальники винесли 4 людей. Йдеться про 40-річну жінку та трьох дітей. В ДСНС повідомили, що вони теж були без свідомості. На жаль, медикам не вдалося врятувати їм життя.

Відомо, що загиблому хлопчикові було 5 років, дівчаткам – 6 та 2 роки.

Пожежу ліквідовано о 01:14. Її причини наразі з'ясовуються.

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