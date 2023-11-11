Трагедія сталася у селі Нові Санжари. Поліція отримала повідомлення про пожежу 11 листопада близько 10 ранку.
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Подробиці трагедії на Полтавщині
Жителі села Нехвороща приїхали до родичів у Нові Санжари та побачили задимлення. Саме вони викликали правоохоронців та рятувальників, а також повідомили їм, що у будинку можуть перебувати люди.
Відповідні служби негайно приїхали на місце подій. Однак пожежа самоліквідувалася ще до прибуття рятувальників через відсутність повітря в оселі. Пожежники ліквідували задимлення та разом з поліцією знайшли тіла 3 людей.
Наслідки пожежі на Полтавщині / Фото Поліції Полтавської області
На жаль, через цю пожежу загинули 26-річний чоловік, 28-річна жінка та їхній маленький син, якому було всього 2 роки. Їхні тіла направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
За попередніми даними, пожежа сталася через коротке замкнення електромережі. За фактом порушення правил пожежної безпеки, що спричинило смерть людей, правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
У цьому будинку загинула ціла родина / Фото Поліції Полтавської області
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