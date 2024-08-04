В Мариуполе возле воинской части оккупантов вспыхнул пожар, к небу тянется черный дым

Россиян продолжают постигать несчастья на временно оккупированных территориях. На этот раз у оккупантов возникли проблемы в Мариуполе.

Там неподалеку военной части оккупантов вспыхнул пожар. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграмм-канале.

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В Мариуполе горит военная часть россиян

Мариупольское Сопротивление сообщает о не внезапном пожаре в городе новой военной базы в районе Холодокомбината. В сети обнародовали даже соответствующие координаты – 47.177975, 37.568491.

Опять – кое-кто из россиян стал немного разбогател, а акция немного безопаснее. Пока без деталей. Но поверьте, они прекрасны,

– написал Андрющенко.

В Мариуполе неподалеку военной части оккупантов вспыхнул пожар: смотрите видео

По его словам, сейчас масштабное возгорание и черный дым наблюдает весь город. Однако детонации пока нет. Отмечается, что хоть взрывов и не было слышно, однако российские захватчики "по непонятным причинам" куда-то бегут.

Пожар в воинской части в Мариуполе: смотрите видео

Недавно он также рассказал, что россияне размещают свою технику в жилых массивах оккупированного Мариуполя. Зато системы ПВО пытаются прятать за городом, ведь боятся, что гражданское население разоблачит оккупантов.