Несмотря на мощную атаку беспилотников по нефтебазам, на этот раз у россиян загорелось помещение возле Южной ТЭЦ, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Что пылает в российском Санкт-Петербурге
Российская пресса, ссылаясь на российскую энергетическую компанию "Территориальная генерирующая компания № 1", сообщила, что на Южной ТЭЦ пожара нет.
Пожар произошел через железную дорогу от теплоэлектростанции... Горит складское двухэтажное здание, вспыхнули паллеты,
– заявили розЗМІ со ссылкой на спасателей.
Общая площадь возгорания – 80 квадратных метров.
В России загорелось помещение якобы с паллетами / Фото росСМИ
Мощный пожар в российском Санкт-Петербурге: смотрите видео
Россияне заявили о пожаре в помещении с паллетами: смотрите видео
Тревожная ночь в России: коротко
- Ночью россияне сообщали об атаке дронами. В частности, тревожно оккупантам было в Курской, Белгородской, Орловской, а также Тульской, Московской, Воронежской, Брянской, Ленинградской, Нижегородской областях.
- Российское минобороны только сказало пропагандистам о 25 сбитых беспилотниках. Хотя на самом деле ночь у оккупантов выдалась значительно интереснее.
- В частности, пожар был на нефтебазе в Орловской области России – там вспыхнул резервуар нефтехранилища. В Белгородской области 7 сел остались без света, на нефтебазе "Лукойл" в Нижегородской области также вспыхнул масштабный пожар.