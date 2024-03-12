Попри потужну атаку безпілотників на нафтобази, цього разу в росіян загорілося приміщення біля Південної ТЕЦ, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
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Що палає в російському Санкт-Петербурзі
Російська преса, посилаючись на російську енергетичну компанію "Територіальна генерувальна компанія № 1", повідомила, що на Південній ТЕЦ пожежі немає.
Пожежа сталася через залізницю від теплоелектростанції... Горить складська двоповерхова будівля, спалахнули палети,
– заявили розЗМІ з посиланням на рятувальників.
Загальна площа загоряння – 80 квадратних метрів.
У Росії загорілося приміщення нібито з палетами / Фото росЗМІ
Потужна пожежа в російському Санкт-Петербурзі: дивіться відео
Росіяни заявили про пожежу в приміщенні з палетами: дивіться відео
Тривожна ніч у Росії: коротко
- Уночі росіяни повідомляли про атаку дронами. Зокрема, тривожно окупантам було в Курській, Бєлгородській, Орловській, а також Тульській, Московській, Воронезькій, Брянській, Ленінградській, Нижньогородській областях.
- Російське міноборони тільки сказало пропагандистам про 25 збитих безпілотників. Хоча насправді ніч в окупантів видалася набагато цікавіша.
- Зокрема, пожежа була на нафтобазі в Орловській області Росії – там спалахнув резервуар нафтосховища. У Бєлгородській області 7 сіл залишилися без світла, на нафтобазі "Лукойл" у Нижньогородській області також спалахнула масштабна пожежа.