Пожар, выбитые окна и горящие автомобили: последствия обстрела Харькова

Российские оккупанты днем 16 апреля нанесли ракетный удар по Соломенскому и Основянскому районам Харькова. Из-за этого возник пожар в одном из административных зданий.

Оккупанты нанесли удар около 11:45, используя крылатую ракету "Калибр". В результате погиб один человек, сообщает 24 канал.

Напомним Один человек погиб, по меньшей мере 18 раненых из-за ракетных обстрелов Харькова.

Последствия обстрела

Из-за ракетных обстрелов загорелось пятиэтажное здание. В результате взрыва оно получило серьезные разрушения.

Последствия обстрела в Харькове: смотрите видео

Кроме того, из-за удара загорелись 9 находившихся поблизости автомобилей. Все они уничтожены.

Уничтоженные автомобили после обстрела: смотрите видео

Также из-за обстрелов пострадали жилые дома рядом, магазины и рынок. В общей сложности площадь пожара составляла около 1500 квадратных метров.

Пожар в Харькове после удара: смотрите видео

К тушению пожаров привлекли около 50 спасателей и 9 единиц техники. Кроме того, удалось эвакуировать 65 человек из соседних построек.

Последствия атаки в Харькове: смотрите видео

Из-за обстрелов Харьковская областная прокуратура открыла уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Следствие ракетного удара по Харькову: смотрите видео