Помогли наступлению в Донецкой области: партизаны подожгли железную дорогу в Воронежской области

Агенты партизанского движения "Атеш" вывели из строя четыре релейных шкафа на железнодорожном участке в Воронежской области России. Речь идет об объектах вблизи Воронежа, Нововоронежа, Лысока и Острогожска.

По данным"Атеш", по этой железной дороге российские военные перевозят грузы для подразделений, действующих на Лиманском направлении.

Какое значение имел удар по железной дороге в Воронежской области?

Из-за повреждения железнодорожной автоматики возникли задержки с доставкой боеприпасов и инженерного имущества для 1-го и 15-го гвардейских и 254-го мотострелкового полков.

После диверсии российскому командованию пришлось привлечь ремонтные бригады и усилить охрану железнодорожной инфраструктуры.

В движении сопротивления также заявили, что сбои в логистике помогли операции"Вивальди", которую проводили Силы обороны Украины на Лиманском направлении.

Диверсия в Воронежской области: смотрите видео

"Атеш" нанес удар по железной дороге в тылу врага / Фото движения сопротивления

Ранее агенты "Атеш" сообщили, что в Таганроге вывели из строя стрелочный перевод на железной дороге.

По их данным, это нарушило движение военных эшелонов между Ростовской областью, Мариуполем, Крымом и южным фронтом.

В партизанском движении утверждают, что из-за повреждений возникли задержки с перевозкой российских боеприпасов, техники и топлива.