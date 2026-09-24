Помогли наступлению в Донецкой области: партизаны подожгли железную дорогу в Воронежской области
Агенты партизанского движения "Атеш" вывели из строя четыре релейных шкафа на железнодорожном участке в Воронежской области России. Речь идет об объектах вблизи Воронежа, Нововоронежа, Лысока и Острогожска.
По данным"Атеш", по этой железной дороге российские военные перевозят грузы для подразделений, действующих на Лиманском направлении.
Какое значение имел удар по железной дороге в Воронежской области?
Из-за повреждения железнодорожной автоматики возникли задержки с доставкой боеприпасов и инженерного имущества для 1-го и 15-го гвардейских и 254-го мотострелкового полков.
После диверсии российскому командованию пришлось привлечь ремонтные бригады и усилить охрану железнодорожной инфраструктуры.
В движении сопротивления также заявили, что сбои в логистике помогли операции"Вивальди", которую проводили Силы обороны Украины на Лиманском направлении.
Диверсия в Воронежской области: смотрите видео
"Атеш" нанес удар по железной дороге в тылу врага / Фото движения сопротивления
Ранее агенты "Атеш" сообщили, что в Таганроге вывели из строя стрелочный перевод на железной дороге.
По их данным, это нарушило движение военных эшелонов между Ростовской областью, Мариуполем, Крымом и южным фронтом.
В партизанском движении утверждают, что из-за повреждений возникли задержки с перевозкой российских боеприпасов, техники и топлива.