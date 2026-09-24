За даними "Атеш", цією залізницею російські військові перевозять вантажі для підрозділів, які діють на Лиманському напрямку.

Яке значення мав удар по залізниці у Воронезькій області?

Через пошкодження залізничної автоматики виникли затримки з доставкою боєприпасів та інженерного майна для 1-го і 15-го гвардійських та 254-го мотострілецьких полків.

Після диверсії російському командуванню довелося залучити ремонтні бригади та посилити охорону залізничної інфраструктури.

У русі опору також заявили, що порушення логістики допомогло операції "Вівальді", яку проводили Сили оборони України на Лиманському напрямку.

Диверсія у Воронезькій області: дивіться відео

"Атеш" вдарив по залізниці у тилу ворога / Фото руху опору

Раніше агенти "Атеш" повідомили, що в Таганрозі вивели з ладу стрілочний перевід на залізниці.

За їхніми даними, це порушило рух військових ешелонів між Ростовською областю, Маріуполем, Кримом та південним фронтом.

У партизанському русі стверджують, що через пошкодження виникли затримки з перевезенням російських боєприпасів, техніки та пального.