Масштабный пожар на Закарпатье мог быть поджогом по заказу россиян, – ОВА

На Закарпатье правоохранители рассматривают версию о возможном умышленном поджоге леса по заказу российских спецслужб. Речь идет о масштабном пожаре на склонах Боржавского хребта, который охватил десятки гектаров и длился почти двое суток.

Об этом начальник Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий сообщил в комментарии "Укринформу".

Смотрите также В зоне отчуждения – масштабный пожар: есть ли повышение радиации

Почему подозревают российскую диверсию?

По словам Билецкого, пока эта версия официально не подтверждена, однако ее активно проверяют правоохранители и соответствующие службы.

Он пояснил, что подозрения возникли из-за специфики местности, где вспыхнул пожар. Очаг возгорания находился в труднодоступной горной зоне на склонах Боржавского хребта вблизи Воловца. По словам главы ОВА, эта территория имеет сложный рельеф – там много обрывов, ветровалов и участков, к которым трудно добраться даже спасателям.

Кроме того, место возникновения пожара расположено далеко от населенных пунктов и не является туристическим маршрутом.

Там некому просто так разводить огонь или сжигать сухую растительность, как это делают в селах возле огородов. Туда надо ехать или идти специально,

– объяснил Мирослав Билецкий.

Именно поэтому, по его словам, рассматривается версия об умышленном поджоге по заказу россиян.

Глава области также обратил внимание на то, что в последнее время на Закарпатье уже фиксировали случаи вероятной вербовки людей через мессенджеры. В частности, речь шла о ситуацию с подростком в Чопском лицее, а также о женщине в Ужгороде, которую подозревают в отравлении военного. В Закарпатской ОВА отмечают, что подобные случаи могут быть частью попыток дестабилизации ситуации в регионе.

Какими были последствия пожара?

Масштабный лесной пожар вблизи Воловца стал одним из крупнейших на Закарпатье за последнее время. Огонь охватил примерно 75 гектаров леса на склонах Боржавских долин.

Из-за сильного ветра и сложного рельефа локализовать пожар не удавалось почти двое суток. Для ликвидации огня пришлось привлекать авиацию, сотни спасателей, работников лесного хозяйства и местных жителей. Всего в тушении пожара принимали участие более 300 человек и десятки единиц техники. К работам привлекли подразделения ГСЧС, работников Карпатского филиала ГП "Леса Украины", а также помощь из соседних областей.

Спасатели использовали авиацию для сброса воды на очаги возгорания. Кроме того, для сдерживания распространения огня привлекали тяжелую технику и бульдозеры.

В Закарпатской ОГА сообщили, что отдельную вспышку также зафиксировали 6 мая в Берегово. По словам Мирослава Белецкого, там возгорание возникло на участке с многовековыми ценными породами деревьев. Пожар удалось быстро ликвидировать, однако причины возгорания также вызвали вопросы у правоохранителей.

Что еще известно о пожаре?

Пожар на склонах Боржавского хребта вблизи Воловца вспыхнул вечером 5 мая 2026 года. Сначала сообщалось, что площадь возгорания составляла около 75 гектаров.

На месте сразу создали штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. К борьбе с огнем привлекли 19 единиц техники, более сотни спасателей и авиацию. Позже в ГСЧС уточнили, что количество людей, которые работали на месте пожара, возросло до 250 человек, а количество техники – до 24 единиц.

От ГСЧС Закарпатской области работали 65 спасателей и 16 единиц техники. Также к ликвидации пожара привлекли 86 работников Карпатского филиала ГП "Леса Украины" и почти сотню местных жителей.

Только на вторые сутки спасателям удалось локализовать масштабный пожар. Сейчас правоохранители и специальные службы продолжают устанавливать окончательные причины возгорания.