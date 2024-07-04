Еще одна неспокойная ночь для россиян: на заводе в Курске вспыхнул яркий пожар

В российском Курске ночью 4 июля несколько неспокойно. На одном из местных заводов вспыхнул пожар.

Об этом сообщают российские телеграмм-каналы, информирует 24 Канал. Жители города жалуются в соцсетях.

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В Курске – пожар

У россиян в Курске очередная неспокойная ночь. Так, согласно обнародованной информации, жители города пишут о сильном пожаре на Курском заводе тракторных запасных частей (КЗТЗ).

В российском Курске пылает завод: смотрите видео

Отмечается, что на место происшествия уже выехали чрезвычайники.

Пожарно-спасательные подразделения выехали на сообщение о возгорании в городе Курске,

– говорится в сообщении местных пабликов.

В Курске горит завод тракторных запчастей: смотрите видео

Предварительно, там в складском помещении вспыхнули пиломатериалы. По данным росСМИ, к ликвидации пожара привлекли 6 машин спецтехники и 20 человек.

Пожар на своде в Курске: смотрите видео

Сообщается, что сейчас площадь возгорания, которая охватила территорию завода, достигает около 100 квадратных метров. По предварительной информации, у россиян как всегда "потерь нет", пострадавших якобы тоже.

Курский завод охватило пламя: смотрите видео

По состоянию на эту минуту известно, что россиянам все же якобы удалось обуздать пламя. Угрозы распространения огня вроде бы нет.

Напомним, под Москвой, во Фрязино 24 июня вспыхнуло предприятие радиоэлектронной оборонной промышленности. В то время внутри находились люди.