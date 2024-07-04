Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує 24 Канал. Мешканці міста скаржаться у соцмережах.

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У Курську – пожежа

У росіян у Курську чергова неспокійна ніч. Так, згідно з оприлюдненою інформацією, мешканці міста пишуть про сильну пожежу на Курському заводі тракторних запасних частин (КЗТЗ).

У російському Курську палає завод: дивіться відео

Зазначається, що на місце події уже виїхали надзвичайники.

Пожежно-рятувальні підрозділи виїхали на повідомлення про загоряння у місті Курську,

– йдеться у повідомленні місцевих пабліків.

У Курську горить завод тракторних запчастин: дивіться відео

Попередньо, там у складському приміщенні спалахнули пиломатеріали. За даними росЗМІ, до ліквідації пожежі залучили 6 машин спецтехніки та 20 осіб.

Пожежа на зводі у Курську: дивіться відео

Повідомляється, що наразі площа загоряння, яка охопила територію заводу, сягає близько 100 квадратних метрів. За попередньою інформацією, у росіян як завжди "потєрь нєт", постраждалих нібито теж.

Курський завод охопило полум'я: дивіться відео

Станом на цю хвилину відомо, що росіянам все ж нібито вдалося приборкати полум'я. Загрози розповсюдження вогню начебто немає.

Нагадаємо, під Москвою, у Фрязіно 24 червня спалахнуло підприємство радіоелектронної оборонної промисловості. У той час всередині перебували люди.