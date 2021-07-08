Все в черном дыму: в Беларуси горел завод "МАЗ" – фото, видео
8 июля 2021 , 17:25Читати новину українською
Источник:МЧС Беларуси
В Беларуси 8 июля произошел пожар на территории "Минского автомобильного завода". Загорелся склад, где хранилось автомобильное масло.
Пожар на заводе
Пожар вспыхнул в Минске по адресу улица Социалистическая, 2а. Там расположен автомобильный завод.
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Возгорание произошло внутри склада смазки. Поэтому, как заметно из видео, наблюдалось сильное задымление.
Смотрите видео с места пожара: видео Onliner Stock
Спасатели с места передавали, что дыма было так много, что его можно было заметить из окрестностей. Они также проводили разведку на наличие пострадавших.
Пожар в Минске / Фото Realt.onliner.by
Последствия пожара
- По состоянию на 16:09 пожар уже ликвидировали белорусские спасатели. Сообщение об инциденте поступило в 16:05.
- Огонь охватил 100 квадратных метров.
- Пострадавших или погибших в результате инцидента, к счастью, нет.