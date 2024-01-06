За последние месяцы пожары накрыли российских производителей металлов. Одна из последних вспыхнула на еще не запущенном заводе "Удокан" на Забайкалье.

Как отмечают в издании, это предприятие должно стать крупнейшим в стране-агрессоре и мире медным проектом, сообщают в Reuters. Но у стихии на это свои планы.

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Пожары накрыли производителей металлов

Как пишут в агентстве, за последние месяцы производители металлов из России пострадали от целой волны пожаров. В частности, они произошли на алюминиевом заводе, а также на цинковом руднике.

В издании подчеркивают, что такие пожары, особенно во время санкций, создают проблемы для страны-агрессора в поиске горно-обогатительного оборудования. А оно необходимо врагу для того, чтобы заменять поврежденную технику.

Интересно, что пожары потрясли не только действующие предприятия. Стихия накрыла еще и находящиеся в состоянии проектов.

В Reuters пишут, что 30 декабря 2023 года вспыхнул пожар на потенциально одном из крупнейших в России и мире медном проекте. Известно, что стихия повредила один из корпусов завода, который еще не начал свою работу. Говорят, там вспыхнул будущий цех экстракций якобы во время проведения строительных работ.

Интересно, что компания "Удоканская медь", являющаяся оператором проекта, отказалась давать комментарий относительно того, станет ли пожар и повреждение вследствие него причиной задержки старта производства на заводе катодной меди. На предприятии только отметили, что до сих пор оценивают ущерб.

Обратите внимание, что в планах "Удоканской меди" запуск гидрометаллургического завода во втором квартале 2024 года. Предприятие стремится производить в год до 135 тысяч тонн меди в виде катодной меди или медного концентрата. По крайней мере, об этом говорится в сообщении компании от 20 декабря. А с 2026 года ожидается, что в год предприятие будет производить уже по 150 тысяч тонн.

Заметим, что Удокан – самое крупное неразработанное медное месторождение в России. При этом на него уже наложили санкции Соединенные Штаты.

Несмотря на это, в стране-агрессоре большие надежды возлагают близость к Азии, в частности, Китаю. В формате off-take уже обсуждается контракт с крупными покупателями.