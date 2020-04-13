Пожар в Чернобыльской зоне: есть ли опасность для людей

Уже вторую неделю в зоне отчуждения пожарным не удается погасить огонь. Власти уверяют, что никакой опасности для людей нет, а радиация в воздухе в пределах нормы. Мы спросили у экологов и экспертов действительно ли все так однозначно.

В 2020 году вообще лучше не выходить из дома – к эпидемии коронавируса в Украине прибавилось другая беда – масштабный пожар в Чернобыльской зоне. И хотя власти не бьет тревогу, мол, радиационный фон в норме и опасности нет, все же эксперты отмечают, что риск распространения радиации есть.

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Пока неизвестна точная площадь пожара. В Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения отметили, что она составляет примерно 10 тысяч га. Точно можно будет подсчитать после погашения огня. В 2015 году в этой зоне сгорело 15 тысяч га.

Да, это уже не первый масштабный пожар в Чернобыльской зоне. По словам и.о. председателя Агентства Екатерины Павловой, власть виновата в том, что произошел рецидив.

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Пожарные в зоне отчуждения / Фото со страницы ГСЧС Украины в Facebook

После пожара в 2015 году на этой территории осталось пепелище, которое очень быстро загорелось и способствовало масштабному распространению огня. По мнению Павловой, власть должна была обезвредить это пожарище чтобы не допустить повторного возгорания, но этого за пять лет не было сделано. В этой зоне очень опасно бороться с огнем, ведь остатки сгоревших деревьев падают как спички. А радиационный фон на этой территории завышен.

Каковы последствия пожара в Чернобыльской зоне для людей?

Власти уверяют, что все спасатели обеспечены необходимыми средствами для защиты. А гражданам вообще не стоит беспокоиться, ведь замеры воздуха на радиацию в Киеве и других населенных пунктах не превышают норму. Такие месседжи посылают ГСЧС и уполномоченные лица государства.

Однако эксперт Центра экологических инициатив "Экодия" Елена Мискун утверждает, что угроза совсем в другом.

Замер радиационного фона не поможет, он останется неизменным, поскольку новых выбросов радиации не было. Основная проблема это то, что радиационные частицы оседают на полях и будут попадать к людям с продуктами,

– сказала в комментарии 24 канала Елена Мискун.

Радиоактивные элементы, которые вылетели из ядра реактора в 1986 году, продолжают лежать на земле в зоне отчуждения и они никуда не делись. Тысяча лет пройдет пока они станут неактивными. Поэтому когда в этой зоне что-то горит, воздух поднимает сгоревшие остатки в виде дыма и пепла вместе с радиоактивными частицами, рассказала эколог.



Елена Мискун / Фото со страницы в Facebook ecodiya

И не стоит ждать повышения радиационного фона, заверила Елена Мискун, опасность заключается в том, что этот пепел распространяется на другие территории и страны. Его не достаточно, чтобы уровень фона показал повышенную цифру, в то же время, если эти радиоактивные материалы попадут на продукты питания, которые к нам поступают с полей, человек, который их употребляет, будет иметь проблемы со здоровьем. Худший вариант – можно вдохнуть эту опасную частичку.

Чиновники или закрывают глаза на это, или не понимают проблемы, подытожила Елена Мискун.

Каковы последствия пожара для природы?

Этот лес особенный. Он представлял собой уникальный эксперимент, когда природу оставили на очень долгое время в покое, некий уникальный биосферный заповедник, в котором природа принадлежала самой себе, продолжает рассказывать эколог.



Пожар в Чернобыльской зоне 8 апреля / Фото NASA

Там начали возрождаться популяции диких зверей. Это была уникальная возможность лесу вырасти и вылечиться. Пожар, конечно, негативно повлияет на все то, что там успело возродиться.

И виноваты в этом люди. Напомним, что пожар начал ранее судимый 27-летний мужчина. Он ради забавы поджег сухостой.

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Также в ГСЧС сообщили, что на Житомирщине задержали мужчин, которые вызвали масштабные пожары в области.



Пожар в Житомирской области / Фото со страницы ГСЧС Украины в Facebook

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