Пожар в Чернобыльской зоне: как от огня пострадали растения и животные
Пожары в Чернобыльской зоне нанесли значительный ущерб экосистеме. Эксперты надеются, что в ближайшие месяцы пожарища вновь заселят животные и жизнь удастся восстановить.
За попередніми оцінками, через пожежі постраждало 11,5 тисяч гектарів південно-західної частини Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, повідомила пресслужба Державного агентства з управління зоною відчуження.
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У Чорнобильському заповіднику додали, що 11,5 тисяч гектарів – це близько 5% всієї території.
Директор заповідника Олександр Галущенко розповів, що було втрачено й пошкоджено певні рослинні угрупування.
Щодо фауни: негативний вплив не є істотним, адже у більшості птахів були відсутні кладки з яйцями і молодняк не народився,
– пояснив він.
За словами Галущенка, копитні та великі ссавці втекли. Втім, він припускає, що у найближчі місяці згарища знов заселять і життя там відновиться.
Нещодавно місцеві зняли відео, як табун диких коней Пржевальського почав повертатися до лісів. Відео – тут.
Коні Пржевальського – це єдиний представник ряду непарнокопитних в дикій фауні України. Їх розводять в заповіднику Асканія-Нова, а в Чорнобильській зоні відчуження з 1998 року існує дика популяція коней.
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Пожежа у Чорнобильській зоні: що відомо
- 4 квітня загорілася трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева.
- Найгіршою ситуація була 5 та 14 квітня. На другий день пожежі її загальна площа становила близько 100 гектарів.
- 14 квітня вогонь рухався в бік Прип’яті та був всього за 2 кілометри від сховища радіоактивних відходів.
- Станом на 25 квітня вогню вже немає, але пожежники досі гатять осередки тління.
- Радіаційний фон у Чорнобильській зоні в нормі.
- Правоохоронці вже затримали декількох підозрюваних у підпалах.
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