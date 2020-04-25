Пожежа у Чорнобильській зоні: як від вогню постраждали рослини і тварини

Пожежі у Чорнобильській зоні завдали значної шкоди екосистемі. Експерти сподіваються, що у найближчі місяці згарища знов заселять тварини і життя вдасться відновити.

За попередніми оцінками, через пожежі постраждало 11,5 тисяч гектарів південно-західної частини Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, повідомила пресслужба Державного агентства з управління зоною відчуження.

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У Чорнобильському заповіднику додали, що 11,5 тисяч гектарів – це близько 5% всієї території.

Директор заповідника Олександр Галущенко розповів, що було втрачено й пошкоджено певні рослинні угрупування.

Щодо фауни: негативний вплив не є істотним, адже у більшості птахів були відсутні кладки з яйцями і молодняк не народився,

– пояснив він.

За словами Галущенка, копитні та великі ссавці втекли. Втім, він припускає, що у найближчі місяці згарища знов заселять і життя там відновиться.

Нещодавно місцеві зняли відео, як табун диких коней Пржевальського почав повертатися до лісів. Відео – тут.

Коні Пржевальського – це єдиний представник ряду непарнокопитних в дикій фауні України. Їх розводять в заповіднику Асканія-Нова, а в Чорнобильській зоні відчуження з 1998 року існує дика популяція коней.

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