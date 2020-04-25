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      Пожежа у Чорнобильській зоні: як від вогню постраждали рослини і тварини

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      Ртяувальники досі працюють на місці пожежі
      Ртяувальники досі працюють на місці пожежі / Пресслужба ДСНС

      Пожежі у Чорнобильській зоні завдали значної шкоди екосистемі. Експерти сподіваються, що у найближчі місяці згарища знов заселять тварини і життя вдасться відновити.

      За попередніми оцінками, через пожежі постраждало 11,5 тисяч гектарів південно-західної частини Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, повідомила пресслужба Державного агентства з управління зоною відчуження.

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      У Чорнобильському заповіднику додали, що 11,5 тисяч гектарів – це близько 5% всієї території.

      Директор заповідника Олександр Галущенко розповів, що було втрачено й пошкоджено певні рослинні угрупування.

      Щодо фауни: негативний вплив не є істотним, адже у більшості птахів були відсутні кладки з яйцями і молодняк не народився,
      – пояснив він.

      За словами Галущенка, копитні та великі ссавці втекли. Втім, він припускає, що у найближчі місяці згарища знов заселять і життя там відновиться.

      Нещодавно місцеві зняли відео, як табун диких коней Пржевальського почав повертатися до лісів. Відео – тут.

      Коні Пржевальського – це єдиний представник ряду непарнокопитних в дикій фауні України. Їх розводять в заповіднику Асканія-Нова, а в Чорнобильській зоні відчуження з 1998 року існує дика популяція коней.

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      Пожежа у Чорнобильській зоні: що відомо

      • 4 квітня загорілася трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева.
      • Найгіршою ситуація була 5 та 14 квітня. На другий день пожежі її загальна площа становила близько 100 гектарів.
      • 14 квітня вогонь рухався в бік Прип’яті та був всього за 2 кілометри від сховища радіоактивних відходів.
      • Станом на 25 квітня вогню вже немає, але пожежники досі гатять осередки тління.
      • Радіаційний фон у Чорнобильській зоні в нормі.
      • Правоохоронці вже затримали декількох підозрюваних у підпалах.

      Про наслідки від пожежі в Чорнобильській зоні – читайте тут.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Світ тварин Екологія Чорнобиль Пожежа в Чорнобильській зоні Пожежа
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