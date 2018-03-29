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Пожар в Кемерово: в СБУ прокомментировали выдачу украинского пранкера России

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СБУ о выдаче украинского пранкера
СБУ о выдаче украинского пранкера / rbc.ua

Служба безопасности Украины объяснила, как реагировать на российское уголовное производство против пранкера Евгения Вольнова.

Об этом рассказала спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская, сообщает "Обозреватель".

Государство никогда не выдает своих граждан. Это общая практика. Если вы читали Конституцию Украины, то вы знаете – мы не выдаем своих граждан, независимо от органа власти,
– отметила Гитлянская.

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Также спикер объяснила, что этот вопрос вообще не относится к компетенции Службы безопасности Украины.

К слову, в России Вольнова обвинили в том, что он сознательно распространял ложную информацию о количестве погибших во время пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове для дестабилизации ситуации в регионе.

Напомним, украинского пранкера Никиту Кувикова, известного в сети как Евгений Вольнов, уже объявили в международный розыск в РФ. Мужчина известен тем, что устраивает телефонные розыгрыши в Интернете. Они имеют преимущественно политический характер.

Пожар в Кемерово вспыхнул 25 марта. По предварительной информации, в ТРЦ "Зимняя вишня" загорелась детская батутная комната. Кроме этого, в кинозалах, где находились люди, были заперты все двери. Не сработала ни система оповещения, ни сигнализация. В пожаре погибли 64 человека, среди них – 41 ребенок.

Теги: Новости Украины Новости России Пожар в Кемерово СБУ
Источник: 24 Канал
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