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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Пожежа в Кемерові: у СБУ прокоментували видачу українського пранкера Росії

950 Читать новость на русском
СБУ про видачу українського пранкера
СБУ про видачу українського пранкера / rbc.ua

Служба безпеки України пояснила, як реагуватиме на російське кримінальне провадження проти пранкера Євгенія Вольнова.

Про це розповіла спікер Служби безпеки України Олена Гітлянська, повідомляє "Обозреватель".

Держава ніколи не видає своїх громадян. Це загальна практика. Якщо ви читали Конституцію України, то ви знаєте – ми не видаємо своїх громадян, незалежно від органу влади,
– зазначила Гітлянська.

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Також спікер пояснила, що це питання взагалі не стосується компетенції Служби безпеки України.

До слова, в Росії Вольнова звинуватили у тому, що він свідомо поширював неправдиву інформацію про кількість загиблих під час пожежі у ТРЦ "Зимова вишня" у Кемерові задля дестабілізації ситуації в регіоні.

Нагадаємо, українського пранкера Микиту Кувикова, відомого в мережі як Євген Вольнов, вже оголосили в міжнародний розшук у РФ. Чоловік відомий тим, що влаштовує телефонні розіграші в Інтернеті. Вони мають переважно політичний характер.

Пожежа у Кемерові спалахнула 25 березня. За попередньою інформацією, у ТРЦ "Зимова вишня" зайнялась дитяча батутна кімната. Окрім цього, у кінозалах, де перебували люди, були замкнені усі двері. Не спрацювала ані система оповіщення, ані сигналізація. У пожежі загинуло 64 особи, серед них – 41 дитина.

Теги: Новини України Новини Росії Пожежа в Кемерові СБУ
Джерело: 24 Канал
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