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      Пожар в колледже Одессы: среди погибших опознали директора института НАН Украины

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      Доктор биологических наук Борис Александров погиб в пожаре на Троицкой в Одессе / volnatv.com

      В Одессе опознали 16-го погибшего в пожаре в колледже на Троицкой – им оказался директор Института морской биологии НАН Украины Борис Александров. Доктор биологических наук стал последним среди опознанных погибших.

      Прощание с Александровым состоится 27 декабря на биологическом факультете Одесского национального университета имени Мечникова, сообщает "Думская".

      К теме: В Одессе простились с 16-летним Кириллом Трофимчуком: он погиб в результате пожара на Троицкой

      А 26 декабря в Валиховском переулке Одессы попрощаются с двумя другими жертвами пожара – 16-летними студентками экономического колледжа Екатериной Пьяночкиной и Юлией Маркиной.

      Главное о пожаре на Троицкой в Одессе в экономическом колледже

      • Пожар в экономическом колледже Одессе на улице Троицкой вспыхнул утром 4 декабря.
      • Огонь охватил почти 4 тысячи квадратных метров, людей эвакуировали, но не всех.
      • В пожаре погибли 16 человек, пострадали более 30, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.
      • Причиной пожара стало возгорание бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. А уже оттуда огонь распространился по зданию.
      • Люди не могли эвакуироваться, потому что один из входов в колледж был закрыт.
      • 10 декабря полиция сообщила директору колледжа Любови Кочерге о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, что повлекло тяжкие последствия.
      • После пожара уволили начальника Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака.
      последние новости о пожаре в колледже одессы: хроника событий
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Образование Учеба Наука Чрезвычайное происшествие Жертвы Пожар Новости Одессы Пожар в Одессе на Троицкой
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