Пожар в колледже Одессы: среди погибших опознали директора института НАН Украины

В Одессе опознали 16-го погибшего в пожаре в колледже на Троицкой – им оказался директор Института морской биологии НАН Украины Борис Александров. Доктор биологических наук стал последним среди опознанных погибших.

Прощание с Александровым состоится 27 декабря на биологическом факультете Одесского национального университета имени Мечникова, сообщает "Думская".

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А 26 декабря в Валиховском переулке Одессы попрощаются с двумя другими жертвами пожара – 16-летними студентками экономического колледжа Екатериной Пьяночкиной и Юлией Маркиной.

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