Пожар в колледже Одессы: среди погибших опознали директора института НАН Украины
В Одессе опознали 16-го погибшего в пожаре в колледже на Троицкой – им оказался директор Института морской биологии НАН Украины Борис Александров. Доктор биологических наук стал последним среди опознанных погибших.
Прощание с Александровым состоится 27 декабря на биологическом факультете Одесского национального университета имени Мечникова, сообщает "Думская".
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А 26 декабря в Валиховском переулке Одессы попрощаются с двумя другими жертвами пожара – 16-летними студентками экономического колледжа Екатериной Пьяночкиной и Юлией Маркиной.
Главное о пожаре на Троицкой в Одессе в экономическом колледже
- Пожар в экономическом колледже Одессе на улице Троицкой вспыхнул утром 4 декабря.
- Огонь охватил почти 4 тысячи квадратных метров, людей эвакуировали, но не всех.
- В пожаре погибли 16 человек, пострадали более 30, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.
- Причиной пожара стало возгорание бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. А уже оттуда огонь распространился по зданию.
- Люди не могли эвакуироваться, потому что один из входов в колледж был закрыт.
- 10 декабря полиция сообщила директору колледжа Любови Кочерге о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, что повлекло тяжкие последствия.
- После пожара уволили начальника Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака.
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