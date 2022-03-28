Пожара в Чернобыльской зоне нет, – ГСЧС просит не распространять фейковую информацию

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций сообщили, что масштабных пожаров в Чернобыльской зоне нет. Людей призывали не распространять фейковую информацию.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины утром 28 марта.

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В ведомстве отметили, что по состоянию на 7:57, в соответствии с данными спутниковых снимков, выбросами тепла и их мощностями, пожары и возгорания в Чернобыльской зоне отсутствуют. Также пока не говорится об обязательном отселении.

Пожалуйста, не распространяйте не проверенную информацию и следуйте сообщениям только в официальных источниках,

– обратились в МВД.

Напомним, Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 27 марта сообщила о возгорании в Чернобыльской свыше 10 тысяч гектаров леса.

Однако уже 28 марта в эксклюзивном комментарии 24 канала советник главы МВД Вадим Денисенко заверил, что сейчас существенных возгораний больших площадей там нет.

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