Синоптики предупреждают о чрезвычайной опасности: в чем причина
Источник:Укргидрометцентр
По информации Укргидрометцентра в ближайшие дни в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. ГСЧС призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях.
Возгорания больших масштабов могут иметь вредные последствия для окружающей среды и людей. Поэтому очень важно немедленно сообщать о возникновении пожара, позвонив по телефону Службы спасения “101”.
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Где объявлена пожарная опасность
8 апреля в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Винницкой, 9-10 апреля в восточных, центральных (кроме Черкасской), Херсонской, 10 апреля и в Ивано-Франковской и Черновицкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности,
– говорится в сообщении Укргидрометцентра.
Синоптики предупреждают о пожарной опасности / Карта Украгидрометцентра
Во время пожароопасного периода запрещается:
- посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 4 и 5-го класса;
- разводить костры в лесу и лесополосах;
- заезжать автомобилем в лес;
- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
- оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
- создавать свалки и сжигать отходы;
- сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях.
Погода в Украине в апреле: что известно
- Синоптики рассказали, что средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах 8 – 13 градусов тепла, в Карпатах 6 – 7.
- Они сообщили, что резкого потепления до +30 градусов пока не стоит ожидать. По ориентировочным прогнозам, она дальше будет колебаться. В частности, 11 и 12 апреля на Западе может снова несколько похолодать.
- Месячное количество осадков ожидается в пределах 30 – 52 миллиметров. В Карпатах 60 – 89, что в пределах нормы.