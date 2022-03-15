Пожарные спасли семью с собакой из охваченного пожаром дома Киева

Российские оккупанты 15 марта обстреляли Святошинский район Киева. Боеприпасы попали в две многоэтажки.

Из одного из домов пожарным удалось спасти семью с собакой. Животное зовут Берта.

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Собаку и ее хозяев эвакуировали с пятого этажа. Владелец четырехлапой Берты пожелал президенту России Владимиру Путину смерти.

Спасенное животное: смотрите видео

Обстрел Киева

Россияне 15 марта в очередной раз нанесли удар по столице. Боеприпасы попали в 2 многоэтажных дома Святошинского района. Там уже нашли двоих погибших.

Кроме того, повредили 1 дом в Подольском районе. На местах работают спасатели и медики. Количество пострадавших уточняется.

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