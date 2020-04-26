Пожарные спасли зайчонка во время масштабного пожара под Энергодаром: трогательное фото

Пять гектаров леса горели в Запорожской области 25 апреля. Огонь вспыхнул на территории Каменско-Днепровского лесничества, а дым от пожара был виден на несколько километров. Из огненной ловушки спасателям удалось вынести маленького зайчонка.

Погорелец уже в безопасности. Об этом пишет пресс-служба ГСЧС.

Главное 5 гектаров леса горели возле Энергодара на Запорожье: фото

Цена сжигаемого сухостоя и мусора – масштабные лесные пожары, загрязненный воздух и сотни погибших животных,

– напоминают спасатели.

Заметим, что пожар вблизи Энергодара спасатели тушили весь день – от утра 25 апреля до почти 19 часов вечера.

Обратите внимание! Верховная Рада 13 апреля приняла законопроект о повышении штрафов за поджог травы. Теперь минимальная сумма штрафа возрастет от 170 гривен до 3 тысяч 60 гривен.



Штрафы за поджог травы / Инфографика 24 канала