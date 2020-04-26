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      Вогнеборці врятували зайченя під час масштабної пожежі під Енергодаром: зворушливе фото

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      Пожежа біля Енергодара: пожежники врятували зайченя – фото
      Лісова пожежа у Запорізькій області / Пресслужба ДСНС

      П’ять гектарів лісу горіли у Запорізькій області 25 квітня. Вогонь спалахнув на території Кам’янсько-Дніпровського лісництва, а дим від займання було видно на декілька кілометрів. Із вогняної пастки рятувальникам вдалося винести маленьке зайченя.

      Погорілець вже у безпеці. Про це пише пресслужба ДСНС.

      Головне 5 гектарів лісу горіли біля Енергодара на Запоріжжі: фото

      Ціна спалюваного сухостою і сміття – масштабні лісові пожежі, забруднене повітря і сотні загиблих тварин,
      – нагадують рятувальники.

      Зауважимо, що пожежу поблизу Енергодара рятувальники гасили увесь день – від ранку 25 квітня до майже 19 години вечора.

      Зверніть увагу! Верховна Рада 13 квітня схвалила законопроєкт про підвищення штрафів за підпал трави. Відтепер мінімальна сума штрафу зросте від 170 гривень до 3 тисяч 60 гривень.

      Штрафи за підпал трави
      Штрафи за підпал трави / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України ДСНС Пожежа Новини Запоріжжя Світ тварин
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