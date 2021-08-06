Масштабные пожары в Греции: где тяжелая ситуация и есть ли среди эвакуированных украинцы

Грецию в конце июля охватили масштабные лесные пожары. Сейчас ситуация очень тяжелая на полуострове Пелопоннес.

Об этом рассказала советник по консульским вопросам посольства Украины в Греции Анна Тищенко. Также возгорание распространяется на полуостров Мани, что на юге Пелопоннеса.

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Где вспыхнули пожары

По словам Тищенко, очень серьезные возгорания были в районе древней Олимпии. В то же время на полуострове Эвия огонь распространился более чем на 1,5 тысячи гектаров.

В районе соединения Коринфского залива нет никаких, к счастью, возгораний,

– рассказала представительница посольства Украины в Греции.

Как отметила Тищенко, пожары хоть и локальные, однако очень мощные из-за чрезвычайно высокой температуры и сильных ветров.

Есть ли среди эвакуированных украинцы

Из-за возгорания лесов власти эвакуируют местных жителей. Однако Тищенко отметила, что среди эвакуированных украинцев нет.

В частности, в посольство обращения граждан не поступали ни в телефонном, ни в письменном режиме.

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Что рекомендуют в МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уже поручил посольствам Украины в Греции и Северной Македонии держать на особом контроле потребности украинцев из-за пожара.

В то же время гражданам, которые планируют туда поездки или уже находятся на их территории, рекомендуют:

воздержаться от посещения локаций, пораженных стихией;

внимательно отслеживать сообщения местных служб гражданской защиты;

соблюдать рекомендации и предписания по безопасности.

В случае возникновения угрозы жизни или здоровью, обращайтесь в посольство Украины в Греции: +30 6932765606. Круглосуточная "горячая линия" МИД Украины: +38 044 238-16-57.

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Лесные пожары в Греции: коротко