Масштабные пожары в Греции: где тяжелая ситуация и есть ли среди эвакуированных украинцы
Источник:24 канал
Грецию в конце июля охватили масштабные лесные пожары. Сейчас ситуация очень тяжелая на полуострове Пелопоннес.
Об этом рассказала советник по консульским вопросам посольства Украины в Греции Анна Тищенко. Также возгорание распространяется на полуостров Мани, что на юге Пелопоннеса.
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Где вспыхнули пожары
По словам Тищенко, очень серьезные возгорания были в районе древней Олимпии. В то же время на полуострове Эвия огонь распространился более чем на 1,5 тысячи гектаров.
В районе соединения Коринфского залива нет никаких, к счастью, возгораний,
– рассказала представительница посольства Украины в Греции.
Как отметила Тищенко, пожары хоть и локальные, однако очень мощные из-за чрезвычайно высокой температуры и сильных ветров.
Есть ли среди эвакуированных украинцы
Из-за возгорания лесов власти эвакуируют местных жителей. Однако Тищенко отметила, что среди эвакуированных украинцев нет.
В частности, в посольство обращения граждан не поступали ни в телефонном, ни в письменном режиме.
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Что рекомендуют в МИД
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уже поручил посольствам Украины в Греции и Северной Македонии держать на особом контроле потребности украинцев из-за пожара.
В то же время гражданам, которые планируют туда поездки или уже находятся на их территории, рекомендуют:
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воздержаться от посещения локаций, пораженных стихией;
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внимательно отслеживать сообщения местных служб гражданской защиты;
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соблюдать рекомендации и предписания по безопасности.
Тищенко рассказала о ситуации с пожарами в Греции: смотрите видео
Лесные пожары в Греции: коротко
- Лесные пожары охватили Грецию еще в конце июля. Огонь уже добрался до столицы страны Афин и других курортных городков.
- Жителей 2 греческих городков Вотонас и Марафон, расположенных к северу от Афин, просят отправиться к побережью. Эвакуация началась в 5:00 6 августа из-за того, что лесные пожары вышли из-под контроля.
- В центральной части страны синоптики зафиксировали более 46 градусов тепла.
- Владимир Зеленский поручил правительству отправить в страну украинских спасателей и оборудование.