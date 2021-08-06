Про це розповіла радниця з консульських питань посольства України в Греції Ганна Тіщенко. Також займання поширюється на півострів Мані, що на півдні Пелопоннесу.

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Де спалахнули пожежі

За словами Тіщенко, дуже серйозні займання були в районі давньої Олімпії. Водночас на півострові Евія вогонь поширився на понад 1,5 тисячі гектарів.

У районі з'єднання Коринфської затоки немає жодних, на щастя, займань,

– розповіла представниця посольства України в Греції.

Як зазначила Тіщенко, пожежі хоч і є локальними, проте дуже потужними через надзвичайно високу температуру та сильні вітри.

Чи є серед евакуйованих українці

Через займання лісів влада евакуйовує місцевих жителів. Однак Тіщенко зазначила, що серед евакуйованих українців немає.

Зокрема, до посольства звернення громадян не надходили ні в телефонному, ні в письмовому режимі.

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Що рекомендують у МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вже доручив посольствам України в Греції та Північній Македонії тримати на особливому контролі потреби українців через пожежі.

Водночас громадянам, які планують туди поїздки або вже перебувають на їхній території, рекомендують:

утриматися від відвідування локацій, уражених стихією;

уважно відстежувати повідомлення місцевих служб цивільного захисту;

дотримуватися рекомендацій та приписів щодо безпеки;

Довідка. У разі виникнення загрози життю або здоров'ю, звертайтеся у посольство України в Греції: +30 6932765606. Цілодобова "гаряча лінія" МЗС України: +38 044 238-16-57.

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Лісові пожежі у Греці: коротко