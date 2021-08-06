Про це розповіла радниця з консульських питань посольства України в Греції Ганна Тіщенко. Також займання поширюється на півострів Мані, що на півдні Пелопоннесу.
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Де спалахнули пожежі
За словами Тіщенко, дуже серйозні займання були в районі давньої Олімпії. Водночас на півострові Евія вогонь поширився на понад 1,5 тисячі гектарів.
У районі з'єднання Коринфської затоки немає жодних, на щастя, займань,
– розповіла представниця посольства України в Греції.
Як зазначила Тіщенко, пожежі хоч і є локальними, проте дуже потужними через надзвичайно високу температуру та сильні вітри.
Чи є серед евакуйованих українці
Через займання лісів влада евакуйовує місцевих жителів. Однак Тіщенко зазначила, що серед евакуйованих українців немає.
Зокрема, до посольства звернення громадян не надходили ні в телефонному, ні в письмовому режимі.
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Що рекомендують у МЗС
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вже доручив посольствам України в Греції та Північній Македонії тримати на особливому контролі потреби українців через пожежі.
Водночас громадянам, які планують туди поїздки або вже перебувають на їхній території, рекомендують:
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утриматися від відвідування локацій, уражених стихією;
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уважно відстежувати повідомлення місцевих служб цивільного захисту;
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дотримуватися рекомендацій та приписів щодо безпеки;
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Лісові пожежі у Греці: коротко
- Лісові пожежі охопили Грецію ще наприкінці липня. Вогонь вже дістався до столиці країни Афін та інших курортних містечок.
- Жителів 2 грецьких містечок Вотонас і Марафон, розташованих на північ від Афін, просять вирушити до узбережжя. Евакуація розпочалася о 5:00 6 серпня через те, що лісові пожежі вийшли з-під контролю.
- У центральній частині країни синоптики зафіксували понад 46 градусів тепла.
- Володимир Зеленський доручив уряду відправити у країну українських рятувальників та обладнання.