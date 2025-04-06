Пожары и разрушения: в ГСЧС показали жуткие последствия удара баллистикой по Киеву

Утром 6 апреля российские войска ударили баллистикой по Киеву. Спасатели ликвидируют последствия в нескольких районах столицы.

В частности, речь идет о Дарницком, Оболонском и Соломенском районах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Последствия атаки на Киев

По состоянию на 7:16 спасатели продолжают ликвидировать последствия в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах.

В Дарницком районе по одному адресу пожар возник в нежилом здании.

По другому – произошло разрушение здания и возгорание 3 рядом припаркованных авто. Возгорание удалось ликвидировать.

В Оболонском районе по одному адресу пожар возник в мебельном цехе с распространением огня на еще одно складское здание.

Указывается, что по другому адресу произошло частичное разрушение 3, 4, 5 этажей 5-этажного бизнес-центра.

Соломенский район – здесь произошло возгорание на открытой территории отдельными очагами и возгорание фасада складского здания. Спасатели ликвидировали пожар.

Последствия удара баллистикой по Киеву / Фото ГСЧС

В целом в результате вражеского обстрела Киева по состоянию на 7:16 известно, что пострадали 3 человека, двое из которых госпитализированы.

В ГСЧС указали, что к ликвидации последствий пока задействовали 128 пожарных и 27 единиц пожарно-спасательной техники.