Теперь и на Сицилии: пожары в Италии распространились на другие регионы

В Италии на острове Сардиния вспыхнул масштабный пожар. Однако огонь распространился и на Сицилию и в районе на центральном востоке страны.

На острове Сицилия пожар начался в зеленой зоне муниципалитета Ериче. Убытки от него уже называют огромными.

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Где еще произошел пожар

Огонь вспыхнул на горном хребте Сикане и в Алкамо в провинции Трапани. Произошел пожар и в районе Агридженто.

Также огонь возобновился у Валь Пескара. Спасатели пытаются его ликвидировать.

Север Италии 26 июля накрыл сильный шторм . Из-за непогоды часть местных жителей осталась без электроэнергии. Также сильный дождь затопил дороги и создал проблемы с движением.

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Что этому предшествовало