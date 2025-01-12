Продолжается проверка: СМИ назвали вероятную причину пожаров в Калифорнии

Коммунальное предприятие Edison International в Южной Калифорнии сообщило, что пожарные службы проводят проверку оборудования компании, которое могло быть причастно к пожару Херст возле долины Сан-Фернандо.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Отмечается, что адвокаты, представляющие интересы страховых компаний, попросили сохранить доказательства пожара в Итоне, который унес жизни по меньшей мере пяти человек.

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Какова причина масштабных пожаров в Калифорнии

По данным Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной охраны, пожар Херст вспыхнул вечером во вторник, 7 января, и охватил около 312 гектаров. Сейчас пожар локализован на 70%.

В Edison International заявили, что на башне, связанной с цепью 220 кВ Eagle Rock Sylmar, обнаружили нарушенный проводник. В то же время компания Southern California Edison отметила, что не знает, были ли повреждения нанесены до или после начала пожара.

Акции Edison International упали из-за обеспокоенности инвесторов тем, что оборудование компании может быть связано с разрушительными лесными пожарами, которые вспыхнули в Лос-Анджелесе.

Справка. Калифорния имеет длительную историю разрушительных лесных пожаров, которые во время сильного ветра вызывало электрооборудование. Крупнейшая коммунальная компания штата PG&E объявила о банкротстве в 2019 году после серии смертельных пожаров, причиной которых стали линии электропередач.

К слову, ранее стало известно, что самолет, который помогал с ликвидацией масштабных пожаров в Лос-Анджелесе, в четверг, 9 января, столкнулся с беспилотником. Отмечается, что этот дрон, вероятно, запустил фотограф.