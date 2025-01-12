Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Зазначається, що адвокати, що представляють інтереси страхових компаній, попросили зберегти докази пожежі в Ітоні, яка забрала життя щонайменше п'яти людей.

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Яка причина масштаних пожеж у Каліфорнії

За даними Каліфорнійського департаменту лісового господарства та протипожежної охорони, пожежа Герст спалахнула увечері у вівторок, 7 січня, та охопила близько 312 гектарів. Наразі пожежа локалізована на 70%.

В Edison International заявили, що на вежі, пов'язаній з ланцюгом 220 кВ Eagle Rock Sylmar, виявили порушений провідник. Водночас компанія Southern California Edison зазначила, що не знає, чи пошкодження були завдані до чи після початку пожежі.

Акції Edison International впали через стурбованість інвесторів тим, що обладнання компанії може бути пов'язане з руйнівними лісовими пожежами, які спалахнули в Лос-Анджелесі.

Довідка. Каліфорнія має тривалу історію руйнівних лісових пожеж, які під час сильного вітру спричиняло електрообладнання. Найбільша комунальна компанія штату PG&E оголосила про банкрутство у 2019 році після серії смертельних пожеж, причиною яких стали лінії електропередач.

До слова, раніше стало відомо, що літак, який допомагав із ліквідацією масштабних пожеж у Лос-Анджелесі, у четвер, 9 січня, зіткнувся з безпілотником. Зазначається, що цей дрон, ймовірно, запустив фотограф.