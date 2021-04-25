Пожары на Луганщине и в Ираке, скандальная вечеринка Тищенко, аресты в России: фото недели
В военной части на Луганщине произошел пожар. В Багдаде взорвалась и сгорела больница. В Украину прибыла очередная партия вакцин против коронавируса. Скандальный нардеп Николай Тищенко снова "отличился"... Эти и другие важные новости – в фотообзоре недели (19 – 25 апреля).
Источник:24 канал
Пожар в воинской части
22 апреля в Рубежном на территории военной части в результате большого пожара сгорела техника, а 3 бойца ВСУ получили ожоги различной степени тяжести (одного из них пришлось госпитализировать). ГБР уже ведет досудебное расследование инцидента по статье о халатном отношении к военной службе.
Читайте детали пожара и смотрите фото и видео.
Взрыв и пожар в Багдаде
Сгоревшая больница в Багдаде / Фото из соцсетей
В ночь на 25 апреля в столице Ирака прогремел мощный взрыв, а затем вспыхнул масштабный пожар в больнице с больными коронавирусом. Более 60 человек погибли, более 100 получили ожоги.
Вашему вниманию – фото и видео с места катастрофы.
Новая партия AstraZeneca в Украине
Вакцина в киевском аэропорту "Жуляны" / Фото: Минздрав
В Киев прибыла новая партия вакцины AstraZeneca. Украина получила ее бесплатно в рамках механизма COVAX от ЮНИСЕФ и ВОЗ.
Сколько доз в новой партии и кто получит вакцину – читайте здесь.
Вечеринка человека-скандала Тищенко
Николай Тищенко и его жена на вечеринке / Фото: Страна
Народный депутат Николай Тищенко в очередной раз стал героем скандала. "Слуга народа" устроил вечеринку для родственников и друзей в честь дня рождения жены. Празднование состоялось в киевском Fairmont, хотя в столице в то время действовал запрет на работу ресторанов из-за локдауна.
Подробности скандала: Журналисты показали вечеринку Николая Тищенко в разгар локдауна: фото, видео
Разгром митингов в России
Жесткое задержание во время митинга / Фото: Протестная Россия
21 апреля во многих городах России и за рубежом прошли протесты в поддержку Алексея Навального. Здоровья заключенного оппозиционера во время пребывания в колонии серьезно ухудшилось. Близкие Навального заявляют: его состояние – критическое.
Впрочем, у российских силовиков – своя миссия: они разогнали митинги, уже по традиции, с использованием дубинок и слезоточивого газа. Задержано более 2 000 человек.
Фото с акций протеста и видео разгона митингующих.
Олени в Лондоне
Рогатые не испугались людей / Фото Swns
В Лондоне прямо посреди жилого квартала появилось стадо оленей. Они гуляли по лужайкам, сидели возле жилых домов, несмотря на местных жителей...
Фоторепортаж о визите неожиданных гостей смотрите здесь.
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