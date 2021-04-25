В военной части на Луганщине произошел пожар. В Багдаде взорвалась и сгорела больница. В Украину прибыла очередная партия вакцин против коронавируса. Скандальный нардеп Николай Тищенко снова "отличился"... Эти и другие важные новости – в фотообзоре недели (19 – 25 апреля).

Пожар в воинской части

22 апреля в Рубежном на территории военной части в результате большого пожара сгорела техника, а 3 бойца ВСУ получили ожоги различной степени тяжести (одного из них пришлось госпитализировать). ГБР уже ведет досудебное расследование инцидента по статье о халатном отношении к военной службе.

Читайте детали пожара и смотрите фото и видео.

Взрыв и пожар в Багдаде



Сгоревшая больница в Багдаде / Фото из соцсетей

В ночь на 25 апреля в столице Ирака прогремел мощный взрыв, а затем вспыхнул масштабный пожар в больнице с больными коронавирусом. Более 60 человек погибли, более 100 получили ожоги.

Вашему вниманию – фото и видео с места катастрофы.

Новая партия AstraZeneca в Украине



Вакцина в киевском аэропорту "Жуляны" / Фото: Минздрав

В Киев прибыла новая партия вакцины AstraZeneca. Украина получила ее бесплатно в рамках механизма COVAX от ЮНИСЕФ и ВОЗ.

Сколько доз в новой партии и кто получит вакцину – читайте здесь.

Вечеринка человека-скандала Тищенко



Николай Тищенко и его жена на вечеринке / Фото: Страна

Народный депутат Николай Тищенко в очередной раз стал героем скандала. "Слуга народа" устроил вечеринку для родственников и друзей в честь дня рождения жены. Празднование состоялось в киевском Fairmont, хотя в столице в то время действовал запрет на работу ресторанов из-за локдауна.

Подробности скандала: Журналисты показали вечеринку Николая Тищенко в разгар локдауна: фото, видео

Разгром митингов в России



Жесткое задержание во время митинга / Фото: Протестная Россия

21 апреля во многих городах России и за рубежом прошли протесты в поддержку Алексея Навального. Здоровья заключенного оппозиционера во время пребывания в колонии серьезно ухудшилось. Близкие Навального заявляют: его состояние – критическое.

Впрочем, у российских силовиков – своя миссия: они разогнали митинги, уже по традиции, с использованием дубинок и слезоточивого газа. Задержано более 2 000 человек.

Фото с акций протеста и видео разгона митингующих.

Олени в Лондоне



Рогатые не испугались людей / Фото Swns

В Лондоне прямо посреди жилого квартала появилось стадо оленей. Они гуляли по лужайкам, сидели возле жилых домов, несмотря на местных жителей...

Фоторепортаж о визите неожиданных гостей смотрите здесь.