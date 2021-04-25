У військовій частині на Луганщині сталася пожежа. У Багдаді вибухнула і згоріла лікарня. В Україну прибула чергова партія вакцин проти коронавірусу. Скандальний нардеп Микола Тищенко знову "відзначився"… Ці та інші важливі новини – у фото огляді тижня (19 – 25 квітня).

Пожежа у військовій частині

22 квітня у Рубіжному на території військовою частини внаслідок великої пожежі згоріла техніка, а 3 бійці ЗСУ отримали опіки різного ступеня тяжкості (одного з них довелося госпіталізувати). ДБР уже веде досудове розслідування інциденту за статтею про недбале ставлення до військової служби.

Читайте деталі пожежі та дивіться фото і відео.

Вибух і пожежа у Багдаді



Згоріла лікарня в Багдаді / Фото із соцмереж

У ніч проти 25 квітня в столиці Іраку прогримів потужний вибух, а потім спалахнула масштабна пожежа у лікарні з хворими на коронавірус. Більше 60 людей загинули, більше 100 отримали опіки.

До вашої уваги – фото і відео з місця катастрофи.

Нова партія AstraZeneca в Україні



Вакцина в київському аеропорту "Жуляни" / Фото МОЗ

У Київ прибула нова партія вакцини AstraZeneca. Україна отримала її безкоштовно в рамках механізму COVAX від ЮНІСЕФ та ВООЗ.

Скільки доз у новій партії і хто отримає вакцину – читайте тут.

Вечірка людини-сканадлу Тищенка



Микола Тищенко і його дружина на вечірці / Фото: Страна

Народний депутат Микола Тищенко вкотре став героєм скандалу. "Слуга народу" влаштував вечірку для родичів і друзів на честь дня народження дружини. Святкування відбулися у київському Fairmont, хоча в столиці у той час діяла заборона на роботу ресторанів через локдаун.

Подробиці скандалу: Журналісти показали вечірку Миколи Тищенка в розпал локдауну: фото, відео

Розгром мітингів у Росії



Жорстке затримання під час мітингу / Фото: Протестна Росія

21 квітня у багатьох містах Росії та за кордоном відбулися протести на підтримку Олексія Навального. Здоров'я ув'язненого опозиціонера під час перебування у колонії серйозно погіршилося. Близькі Навального заявляють: його стан – критичний.

Втім у російських силовиків – своя місія: вони розігнали мітинги, вже за традицією, з використанням кийків і сльозогінного газу. Затримано понад 2000 людей.

Фото з акцій протесту та відео розгону мітингувальників.

Олені в Лондоні



Рогаті не злякалися людей / Фото Swns

У Лондоні прямо посеред житлового кварталу з’явилося стадо оленів. Вони гуляли галявинами, сиділи біля житлових будинків, не зважаючи на місцевих жителів…

Фоторепортаж про візит несподіваних гостей дивіться тут.