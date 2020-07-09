Пострадавшим от пожаров в Луганской области выплатят компенсации, аналогичные тем, которые получили пострадавшие от наводнения в западных областях Украины, заявил премьер Денис Шмыгаль. В то же время местные власти должны принять ряд мер для предупреждения лесных пожаров летом.

Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла комплекс заходів для ліквідації наслідків пожеж на Луганщині. Зокрема, уряд визначив суми компенсацій постраждалим внаслідок пожеж, повідомили у пресслужбі Кабміну.

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Суми компенсацій та хто їх отримає

За повністю втрачений будинок – 300 тисяч гривень,

на капітальний ремонт в частково зруйнованих будинках – 50 тисяч,

відшкодування втрат – 20 тисяч,

також допомогу отримають сім'ї загиблих при пожежах.

Шмигаль доручив Луганській облдержадміністрації оперативно підготувати список всіх постраждалих і передати його в Кабмін для виділення та перерахування компенсацій.

Додамо, що 8 липня президент Володимир Зеленський пообіцяв рівноцінну допомогу постраждалих Луганщині та Західній Україні.

Всім ОДА доручили вжити такі заходи для попередження лісових пожеж влітку:

встановити цілодобовий моніторинг пожеж у природних екосистемах з використанням систем дистанційного спостереження;

облаштувати захисні протипожежні мінералізовані смуги навколо населених пунктів, котеджних містечок, дачних садових товариств тощо;

створити та оновити у лісових масивах протипожежні водойми;

забезпечити прибирання сухих рослин, щоб не допустити перекидання лісових пожеж на житлові будинки:

організувати патрулювання найбільш пожежонебезпечних лісових масивів.

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Дивіться відео Пожежі на Луганщині: у мережі з’явилося відео ймовірного підпалу

Що відомо про лісові пожежі на Луганщині: коротко