Пожары на Луганщине: кто и какие компенсации получит, как будут предотвращать огонь
Пострадавшим от пожаров в Луганской области выплатят компенсации, аналогичные тем, которые получили пострадавшие от наводнения в западных областях Украины, заявил премьер Денис Шмыгаль. В то же время местные власти должны принять ряд мер для предупреждения лесных пожаров летом.
Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла комплекс заходів для ліквідації наслідків пожеж на Луганщині. Зокрема, уряд визначив суми компенсацій постраждалим внаслідок пожеж, повідомили у пресслужбі Кабміну.
Головне про тему Пожежі на Луганщині: зросла кількість постраждалих, ДСНС застосувала авіацію – останні новини
Суми компенсацій та хто їх отримає
- За повністю втрачений будинок – 300 тисяч гривень,
- на капітальний ремонт в частково зруйнованих будинках – 50 тисяч,
- відшкодування втрат – 20 тисяч,
- також допомогу отримають сім'ї загиблих при пожежах.
Шмигаль доручив Луганській облдержадміністрації оперативно підготувати список всіх постраждалих і передати його в Кабмін для виділення та перерахування компенсацій.
Додамо, що 8 липня президент Володимир Зеленський пообіцяв рівноцінну допомогу постраждалих Луганщині та Західній Україні.
Всім ОДА доручили вжити такі заходи для попередження лісових пожеж влітку:
- встановити цілодобовий моніторинг пожеж у природних екосистемах з використанням систем дистанційного спостереження;
- облаштувати захисні протипожежні мінералізовані смуги навколо населених пунктів, котеджних містечок, дачних садових товариств тощо;
- створити та оновити у лісових масивах протипожежні водойми;
- забезпечити прибирання сухих рослин, щоб не допустити перекидання лісових пожеж на житлові будинки:
- організувати патрулювання найбільш пожежонебезпечних лісових масивів.
- Дивіться відео Пожежі на Луганщині: у мережі з’явилося відео ймовірного підпалу
Дивіться відео Пожежі на Луганщині: у мережі з’явилося відео ймовірного підпалу
Що відомо про лісові пожежі на Луганщині: коротко
- Лісові пожежі в Луганській області спалахнули 6 липня, довелося евакуювати місцевих жителів.
- Вже 7 липня у пожежах загинули 5 людей, у лікарнях наразі перебувають 34 людини, були зруйновані будинків і знищені тисячі гектарів лісу.
- Приблизна площа пройдена вогнем – 5 тисяч гектарів.
- До гасіння залучили 1 494 людей, 293 одиниці техніки, зокрема авіацію.
- Ввечері 8 липня пожежу вдалося загасити у селі Смолянинове та загалом локалізувати.
- Щодо причин займання, то в Офісі генпрокурора мають 4 версії: умисний підпал, у тому числі з метою диверсії, теракту або приховування незаконних порубок лісу; необережне поводження з вогнем, загоряння внаслідок підриву боєприпасів, самозагоряння лісу.