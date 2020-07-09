Постраждалим від пожеж у Луганській області виплатять компенсації аналогічні тим, які отримали постраждалі від повеней у західних областях України, заявив прем’єр Денис Шмигаль. Водночас місцева влада повинна вжити низку заходів для попередження лісових пожеж влітку.

Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла комплекс заходів для ліквідації наслідків пожеж на Луганщині. Зокрема, уряд визначив суми компенсацій постраждалим внаслідок пожеж, повідомили у пресслужбі Кабміну. Головне про тему Пожежі на Луганщині: зросла кількість постраждалих, ДСНС застосувала авіацію – останні новини Суми компенсацій та хто їх отримає За повністю втрачений будинок – 300 тисяч гривень,

на капітальний ремонт в частково зруйнованих будинках – 50 тисяч,

відшкодування втрат – 20 тисяч,

також допомогу отримають сім'ї загиблих при пожежах. Шмигаль доручив Луганській облдержадміністрації оперативно підготувати список всіх постраждалих і передати його в Кабмін для виділення та перерахування компенсацій. Додамо, що 8 липня президент Володимир Зеленський пообіцяв рівноцінну допомогу постраждалих Луганщині та Західній Україні. Всім ОДА доручили вжити такі заходи для попередження лісових пожеж влітку: встановити цілодобовий моніторинг пожеж у природних екосистемах з використанням систем дистанційного спостереження;

облаштувати захисні протипожежні мінералізовані смуги навколо населених пунктів, котеджних містечок, дачних садових товариств тощо;

створити та оновити у лісових масивах протипожежні водойми;

забезпечити прибирання сухих рослин, щоб не допустити перекидання лісових пожеж на житлові будинки:

організувати патрулювання найбільш пожежонебезпечних лісових масивів.

Дивіться відео Пожежі на Луганщині: у мережі з’явилося відео ймовірного підпалу Дивіться відео Пожежі на Луганщині: у мережі з’явилося відео ймовірного підпалу Що відомо про лісові пожежі на Луганщині: коротко Лісові пожежі в Луганській області спалахнули 6 липня, довелося евакуювати місцевих жителів.

Вже 7 липня у пожежах загинули 5 людей, у лікарнях наразі перебувають 34 людини, були зруйновані будинків і знищені тисячі гектарів лісу.

Приблизна площа пройдена вогнем – 5 тисяч гектарів.

До гасіння залучили 1 494 людей, 293 одиниці техніки, зокрема авіацію.

Ввечері 8 липня пожежу вдалося загасити у селі Смолянинове та загалом локалізувати.

Щодо причин займання, то в Офісі генпрокурора мають 4 версії: умисний підпал, у тому числі з метою диверсії, теракту або приховування незаконних порубок лісу; необережне поводження з вогнем, загоряння внаслідок підриву боєприпасів, самозагоряння лісу.