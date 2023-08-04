В России все "жарче": вспыхнул пожар возле автоцентра Lada, произошел масштабный взрыв газа

Каждый день в России – масштабные пожары. Оно и неудивительно, поскольку население этой страны уменьшается из-за войны против Украины. Следить за порядком просто становится некому. В частности, в Московской области загорелся огонь в районе автоцентра Lada, а в Красноярском крае произошла утечка газа, а затем взрыв в жилом доме.

Отметим, что автоцентр, о котором идет речь, расположен в городе Ярохма, в 3 часах автомобилем от Москвы. А вот дом, который вспыхнул из-за утечки газа, – в Канске. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вражеские СМИ.

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Пожар в Ярохме

Похоже, что родственники погибших оккупантов имели все шансы остаться без "Лад". Как пишут пропагандисты, пожар в районе автоцентра в Московской области загорелся на складе с пластиком и резиной. Чудом он не опрокинулась на самые машины.

Вспыхнул огонь в районе автоцентра Lada / Фото росСМИ

Как видно из фото и видео, огонь был чрезвычайно масштабным – охватил 2,5 тысячи квадратных километров. Столб дыма могли заметить жители региона в десятках километров.

В России загорелся масштабный пожар: смотрите видео росСМИ

Взрыв газа в Канске

Отметим, что в этом населенном пункте Краснодарского края проживает около 90 тысяч россиян. Как заявляют пропагандисты, в одном из жилых домов города во время замены труб произошла утечка газа, вызвавшая взрыв и пожар площадью в 30 квадратных метров.

Последствия пожара в жилом доме / Фото росСМИ

Некоторые источники отмечают, что рабочие, которые меняли трубы, имели среди "рабочих инструментов" несколько ящиков пива. Неудивительно, что что-то пошло не так – вряд ли на хмельную голову можно проводить эффективные ремонтные работы.

В министерстве здравоохранения России сообщили, что из-за утечки и взрыва газа пострадали 11 человек. Из них 7 – госпитализированы. Кроме того, была проведена эвакуация 200 жителей многоэтажки. Среди них 20 детей.

В Канске горел жилой дом из-за утечки газа: видео из российских телеграм-каналов

Правоохранительные органы враждебного государства уже открыли дело по факту нарушения правил безопасности.

Отметим, что россияне сами прилагаются к тому, чтобы на территории их террористического государства было как можно больше пожаров. В частности, граждане России с начала полномасштабного вторжения поджигают военкоматы, думая, что им таким образом удастся окончить войну. Существуют разные мнения относительно того, эффективно ли это или нет, однако к смене кремлевской власти это пока не привело.