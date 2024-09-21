Простая и понятная схема: почему на самом деле увеличились пожары в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе все чаще возникают масштабные пожары. В этом году их слишком много. Они разные, но больше всего поджогов, которые россияне осуществляют исключительно за деньги.

Большой столб дыма в парке Гурова лишь один из примеров. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в разговоре с 24 Каналом объяснил, что в городе преимущественно искусственные возгорания. Россияне идут на это ради собственной наживы.

Интересно Разместили в квартирах украинцев: почему курских беженцев селят в Мариуполе

Подробно о поджоге недалеко от парка Гурова и ЖК "Невский"

Бывший депутат "Партии регионов", действующий депутат Мариупольского горсовета и член партии "Единая Россия" Савелий Вашура держит зоопарк в парке Гурова в Кальмиусском районе. Он не приносит прибыли, но вытягивает из него деньги. В свою очередь, российские власти также не спешат финансировать бизнес Вашуры.

Поэтому политик вместе с другими гауляйтерами решил поджечь камыш вокруг зоопарка, недалеко от реки Кальчик. Обвинили же в этом "ждунов", то есть проукраинскую часть Мариуполя. Вашура надеется получить компенсацию или стать на баланс города и содержать зверинец за региональные средства.

Смотрите также Силы сопротивления уничтожили автомобиль российского офицера в Мариуполе, – источники

Это достаточно простая и понятная схема. Единственное, видимо, то, что они не взяли в долю пожарных, которые достаточно быстро потушили возгорание. Вскоре узнаем, получил ли экс-депутат "Партии регионов" компенсацию, потому что вообще не должен был бы.

Ситуация интересная, но достаточно-достаточно стандартная. Недаром такой поджог фиксировали возле ЖК "Невский". Заместитель министра обороны России Тимур Иванов, который его строил, просто уничтожил доказательства. Нет "Невского" – нет доказательств, сколько денег потратили, сделали все правильно или нет,

– констатировал Петр Андрющенко.