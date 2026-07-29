Об этом сообщил президент Зеленский 29 июля.

Что происходит во Франции?

Глава государства поговорил с президентом Макроном по дороге из Вашингтона.

Помимо результатов встреч в Белом доме и Сенате США, подготовки Украины к зиме, поставок комплектов для ПВО и энергетики, они обсудили стихийное бедствие, обрушившееся на Францию.

Поэтому президент предложил помощь украинских специалистов.

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Украина всегда готова помочь тем, кто помогает нам на протяжении всех этих лет нашей борьбы против российской агрессии. Предложил Франции необходимую помощь. Наши специалисты могут присоединиться к тушению пожаров,
– написал Зеленский.

К слову, Литва также готова отправить пожарную команду во Францию. Об этом заявил в среду, 29 июля, премьер-министр Миндаугас Синкявичюс.

К ликвидации стихии может быть привлечена команда из 32 пожарных и спасателей, а также 5 автоцистерн для воды.

"Если будет заявлена такая необходимость, мы внесем свой вклад техникой и личным составом вместе с коллегами из Департамента пожарной безопасности и спасения", – отметил Синкявичюс.

Между тем спецвертолеты из Чехии и Словакии уже помогают французским пожарным в южном департаменте Вар.

Помощь поступила в рамках Механизма гражданской защиты ЕС, об активации которого Франция и Испания попросили на прошлой неделе.

Напомним, что с начала года во Франции в результате лесных пожаров выгорело около 115 тысяч гектаров земли.

В настоящее время пожарные ежедневно борются с десятками лесных пожаров. Большинство из них бушует в юго-западных и южных регионах.

От огня страдает и Испания.

По состоянию на 27 июля из пострадавших регионов было эвакуировано 300 000 человек.