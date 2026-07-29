Об этом сообщил президент Зеленский 29 июля.
Что происходит во Франции?
Глава государства поговорил с президентом Макроном по дороге из Вашингтона.
Помимо результатов встреч в Белом доме и Сенате США, подготовки Украины к зиме, поставок комплектов для ПВО и энергетики, они обсудили стихийное бедствие, обрушившееся на Францию.
Поэтому президент предложил помощь украинских специалистов.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Украина всегда готова помочь тем, кто помогает нам на протяжении всех этих лет нашей борьбы против российской агрессии. Предложил Франции необходимую помощь. Наши специалисты могут присоединиться к тушению пожаров,
– написал Зеленский.
К слову, Литва также готова отправить пожарную команду во Францию. Об этом заявил в среду, 29 июля, премьер-министр Миндаугас Синкявичюс.
К ликвидации стихии может быть привлечена команда из 32 пожарных и спасателей, а также 5 автоцистерн для воды.
"Если будет заявлена такая необходимость, мы внесем свой вклад техникой и личным составом вместе с коллегами из Департамента пожарной безопасности и спасения", – отметил Синкявичюс.
Между тем спецвертолеты из Чехии и Словакии уже помогают французским пожарным в южном департаменте Вар.
Помощь поступила в рамках Механизма гражданской защиты ЕС, об активации которого Франция и Испания попросили на прошлой неделе.
Напомним, что с начала года во Франции в результате лесных пожаров выгорело около 115 тысяч гектаров земли.
В настоящее время пожарные ежедневно борются с десятками лесных пожаров. Большинство из них бушует в юго-западных и южных регионах.
От огня страдает и Испания.
По состоянию на 27 июля из пострадавших регионов было эвакуировано 300 000 человек.