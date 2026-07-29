Об этом сообщил президент Зеленский 29 июля.

Что происходит во Франции?

Глава государства поговорил с президентом Макроном по дороге из Вашингтона.

Помимо результатов встреч в Белом доме и Сенате США, подготовки Украины к зиме, поставок комплектов для ПВО и энергетики, они обсудили стихийное бедствие, обрушившееся на Францию.

Поэтому президент предложил помощь украинских специалистов.

Украина всегда готова помочь тем, кто помогает нам на протяжении всех этих лет нашей борьбы против российской агрессии. Предложил Франции необходимую помощь. Наши специалисты могут присоединиться к тушению пожаров,

– написал Зеленский.

К слову, Литва также готова отправить пожарную команду во Францию. Об этом заявил в среду, 29 июля, премьер-министр Миндаугас Синкявичюс.

К ликвидации стихии может быть привлечена команда из 32 пожарных и спасателей, а также 5 автоцистерн для воды.

"Если будет заявлена такая необходимость, мы внесем свой вклад техникой и личным составом вместе с коллегами из Департамента пожарной безопасности и спасения", – отметил Синкявичюс.

Между тем спецвертолеты из Чехии и Словакии уже помогают французским пожарным в южном департаменте Вар.

Помощь поступила в рамках Механизма гражданской защиты ЕС, об активации которого Франция и Испания попросили на прошлой неделе.

Напомним, что с начала года во Франции в результате лесных пожаров выгорело около 115 тысяч гектаров земли.

В настоящее время пожарные ежедневно борются с десятками лесных пожаров. Большинство из них бушует в юго-западных и южных регионах.

От огня страдает и Испания.

По состоянию на 27 июля из пострадавших регионов было эвакуировано 300 000 человек.