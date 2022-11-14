"Мы – Украина": пожилая женщина с автоматом в Херсонской области стала звездой сети

Жители Херсона и региона около 8 месяцев ждали освобождения. Пожилая женщина, которая живет неподалеку от областного центра, рассказала, не подбирая слов, как она относится к российским оккупантам.

Российская армия вынуждена была на прошлой неделе "героически убегать" от Вооруженных Сил в Херсонской области. Наших военных в регионе очень ждали местные жители, в том числе пожилые женщины.

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Как люди радуются деоккупации Херсона

Российская пропаганда рассказывала все эти месяцы басни о том, что "Херсон – это российский город" и захватчики в нем будут "навсегда". В конце концов, оказалось, что это все пустые слова. Херсонцы как и чувствовали себя частью Украины, так и не изменили этому чувству во время временной оккупации.

Тв*ри, ск*ты (россияне – 24 канал). Все – Украина. Мы – Украина. Я так рада, что вообще,

– комментирует местная украинка освобождение региона.

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Освобождение Херсона: актуальная информация

Политолог Николай Давидюк отметил, что деоккупации Херсона и правобережья области открыли двери Вооруженным Силам до освобождения Крыма. Поражение путинских воинов на Юге нашего государства в очередной раз подорвало авторитет и доверие российских граждан к Кремлю. Кроме того, Путин отдает себе отчет, что Украина не собирается останавливаться на достигнутом в своих победах.

Начальник пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк оценила потери россиян во время бегства из Херсона. По ее словам, захватчики понесли немалые потери во время отступления и большое количество российских военнослужащих "последовали за кораблем".

Однако стоит также вспомнить слова ОО "Движение Честно" Ирины Федорив. Она сообщила, что в Херсонской области и в самом центре региона достаточно большой показатель коллаборантов и предателей, которые во время оккупации подыгрывали российским захватчикам.

Возвращаться в Херсон все еще небезопасно, потому что Россия заминировала большие территории региона. Иногда появляются сообщения о том, что на вражеских боеприпасах взрываются люди.

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